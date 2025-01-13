Пробками в Бишкеке озаботился кабмин: создана межведомственная рабочая группа

В кабмине создана межведомственная группа по выработке предложений, направленных на минимизацию транспортных заторов на территории Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Рабочей группе поручено в трехмесячный срок:

провести анализ текущей ситуации на дорогах и определить основные причины возникновения транспортных заторов на территории столицы;

изучить предлагаемые варианты, а также опыт зарубежных городов в снижении и предотвращении транспортных заторов;

представить конкретные предложения по решению вопросов, связанных с транспортными заторами на территории города.

В ее состав вошли мэр Бишкека (руководитель межведомственной рабочей группы), заместитель министра внутренних дел, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии, а также государственный инспектор отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства, главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров, заместитель министра транспорта и коммуникаций, заместитель министра финансов, заместитель министра экономики и коммерции, заместитель министра цифрового развития, директор государственного учреждения «Укук» при Генеральной прокуратуре, директор государственного учреждения «Бишкекглавархитектура» и другие чиновники различных госорганов.