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Власть

Пробками в Бишкеке озаботился кабмин: создана межведомственная рабочая группа

В кабмине создана межведомственная группа по выработке предложений, направленных на минимизацию транспортных заторов на территории Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Рабочей группе поручено в трехмесячный срок:

  • провести анализ текущей ситуации на дорогах и определить основные причины возникновения транспортных заторов на территории столицы;
  • изучить предлагаемые варианты, а также опыт зарубежных городов в снижении и предотвращении транспортных заторов;
  • представить конкретные предложения по решению вопросов, связанных с транспортными заторами на территории города.

В ее состав вошли мэр Бишкека (руководитель межведомственной рабочей группы), заместитель министра внутренних дел, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии, а также государственный инспектор отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства, главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров, заместитель министра транспорта и коммуникаций, заместитель министра финансов, заместитель министра экономики и коммерции, заместитель министра цифрового развития, директор государственного учреждения «Укук» при Генеральной прокуратуре, директор государственного учреждения «Бишкекглавархитектура» и другие чиновники различных госорганов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316564/
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