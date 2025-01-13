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Власть

AFF: о политике открытых дверей для инвесторов рассказал глава кабмина

Глава кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в Азиатском финансовом форуме, который проходит в эти дни в Гонконге, и выступил с докладом, в котором обозначил приоритетные направления развития Кыргызстана и представил привлекательные возможности для иностранных инвестиций.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. О политике открытых дверей для инвесторов рассказал в Гонконге глава кабмина

Он рассказал о впечатляющих темпах экономического роста КР за 2021-2023 годы.

«За три года темпы роста экономики Кыргызстана в среднем составили 9 процентов. Данные за 2024-й тоже будут не ниже. ВВП вырос в два раза, государственный бюджет вырос втрое. Страна вступает в фазу ускоренного развития, и мы хотим сделать такой же прыжок «снежного барса» вперед, какой наши азиатские друзья — «тигры» — первой и второй волны сделали ранее», — сказал чиновник.

Он сфокусировал внимание на ключевых направлениях развития: модернизация финансового сектора, цифровизация государственного управления, инвестиции в образование и науку, реализация стратегических проектов и развитие партнерства с частным сектором.

Адылбек Касымалиев подчеркнул активное привлечение кыргызстанских компаний к размещению акций и облигаций на национальной фондовой бирже, что способствует росту и повышению прозрачности рынка.

Выражена заинтересованность в сотрудничестве с Гонконгской фондовой биржей, которая, по его словам, является эффективной платформой для привлечения инвестиций и выхода кыргызстанских предприятий на глобальные рынки.

Глава кабмина также отметил разработку инновационных финансовых инструментов, таких как зеленые облигации, в сотрудничестве с международными партнерами.

Подчеркнута «стремительная трансформация финансового сектора благодаря цифровым технологиям, включая внедрение национальной цифровой валюты — цифрового сома, что призвано повысить эффективность и прозрачность финансовой системы».

Цифровизация, по словам Адылбека Касымалиева, активно используется для улучшения качества государственного управления и повышения удобства для граждан.

В сфере образования и науки особое внимание уделяется развитию STEM-образования, инвестициям в научные исследования и сотрудничеству с ведущими мировыми компаниями, такими как Google, для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Председатель кабинета министров также обратил внимание на инвестиционные возможности КР.

«Выгодное географическое положение на историческом Шелковом пути обеспечивает доступ к крупным рынкам Азии, Европы и Ближнего Востока. Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан значительно улучшит логистическую инфраструктуру региона. Значительные запасы золота, редкоземельных металлов и гидроэнергетический потенциал открывают широкие перспективы для инвестиций в горнодобывающую промышленность и энергетику», — заявил он, приведя в качестве примера проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1,86 гигаватта.

Адылбек Касымалиев также отметил большой потенциал сельскохозяйственного сектора, где экологически чистая продукция Кыргызстана открывает возможности для создания совместных предприятий по переработке и экспорту органической продукции.

Он особо подчеркнул благоприятный инвестиционный климат в республике.

«В Кыргызской Республике внедрена «политика открытых дверей» для инвесторов, включающая налоговые льготы, упрощенные процедуры регистрации бизнеса и законодательную защиту иностранных инвестиций. Внесены соответствующие изменения в законодательство страны, где предусмотрена ответственность государственных служащих за препятствование инвестиционной деятельности», — добавил чиновник.

Азиатский финансовый форум (Asian Financial Forum, AFF) — это площадка, объединяющая наиболее влиятельных членов мирового бизнес-сообщества для обсуждения актуальных трендов и направлений развития азиатских рынков.

Ежегодно мероприятие привлекает около 3 тысяч участников из 50 государств и регионов мира, большая часть из которых — представители топ-менеджмента и лица, принимающие решения.

Во время AFF проводится кооперационная сессия, на которой организуются встречи один на один между инвесторами и заинтересованными лицами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316560/
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