Адылбек Касымалиев выступит на Азиатском финансовом форуме в Гонконге

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев прибыл в специальный административный район Гонконг Китая для участия в Азиатском финансовом форуме.

Он выступит в качестве одного из ключевых спикеров и затронет в своем выступлении актуальные вопросы, связанные с международными финансами, перспективами экономического развития Кыргызстана и его ролью в региональных экономических процессах. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций и расширению торгово-экономических связей.

Помимо участия в форуме, в программу визита включены двусторонние встречи с главой Гонконга, а также с руководством ряда крупных банковских и финансовых институтов. Будут обсуждаться перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику КР и расширение торговых связей между странами.

Азиатский финансовый форум (Asian Financial Forum, AFF) — это площадка, объединяющая наиболее влиятельных членов мирового бизнес-сообщества для обсуждения актуальных трендов и направлений развития азиатских рынков.

Ежегодно мероприятие привлекает около 3 тысяч участников из 50 государств и регионов мира, большая часть из которых — представители топ-менеджмента и лица, принимающие решения.

Во время AFF проводится кооперационная сессия, на которой организуются встречи один на один между инвесторами и заинтересованными лицами.