08:32
USD 87.25
EUR 89.39
RUB 0.86
Власть

Адылбек Касымалиев выступит на Азиатском финансовом форуме в Гонконге

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев прибыл в специальный административный район Гонконг Китая для участия в Азиатском финансовом форуме.

Он выступит в качестве одного из ключевых спикеров и затронет в своем выступлении актуальные вопросы, связанные с международными финансами, перспективами экономического развития Кыргызстана и его ролью в региональных экономических процессах. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций и расширению торгово-экономических связей.

Помимо участия в форуме, в программу визита включены двусторонние встречи с главой Гонконга, а также с руководством ряда крупных банковских и финансовых институтов. Будут обсуждаться перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику КР и расширение торговых связей между странами.  

Азиатский финансовый форум (Asian Financial Forum, AFF) — это площадка, объединяющая наиболее влиятельных членов мирового бизнес-сообщества для обсуждения актуальных трендов и направлений развития азиатских рынков.

Ежегодно мероприятие привлекает около 3 тысяч участников из 50 государств и регионов мира, большая часть из которых — представители топ-менеджмента и лица, принимающие решения.

Во время AFF проводится кооперационная сессия, на которой организуются встречи один на один между инвесторами и заинтересованными лицами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316542/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Горная трясогузка» покажут в Гонконге на кыргызском языке
Таможня Гонконга изъяла метамфетамин в палетах с керамикой из Кыргызстана
В Гонконге хомяков подозревают в передаче COVID-19. Уничтожат тысячи питомцев
Гонконгдо полиция демонстранттарды кууп таратты
Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг
Трое кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, покинули город
Личные вещи Моне продали за $10,9 миллиона на аукционе Christie’s в Гонконге
Небоскреб в Гонконге продали за рекордные $5 миллиардов
В Гонконге установили рекорд стоимости парковочного места
Популярные новости
Указ о&nbsp;легализации автомобилей с&nbsp;иностранными номерами подписал президент Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января
Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон
Дональд Трамп анонсировал встречу с&nbsp;Владимиром Путиным Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
13 января, понедельник
08:20
В Бишкеке милиция задержала члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву В Бишкеке милиция задержала члена партии «Социал-демокр...
08:16
Адылбек Касымалиев выступит на Азиатском финансовом форуме в Гонконге
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 января: днем будет плюсовая температура
19:35
США втрое увеличили закупки российского шоколада за 11 месяцев 2024 года
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:46
Пожары в Калифорнии. Число погибших в Лос-Анджелесе увеличилось до 16 человек
18:26
Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе