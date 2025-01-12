В СЭЗ «Бишкек» запретили производить подакцизные товары, но есть исключение

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике».

Документ разработан в целях поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ «Бишкек», создания условий для добросовестной конкуренции, а также устранения противоречия, пробелов и неясностей в законодательстве в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс.

На территории СЭЗ запрещены определенные виды деятельности, в том числе производство и реализация подакцизных товаров.

Исключение составляет деятельность предприятий, осуществляющих сборку, производство и реализацию: