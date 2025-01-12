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Власть

В СЭЗ «Бишкек» запретили производить подакцизные товары, но есть исключение

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике».

Документ разработан в целях поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ «Бишкек», создания условий для добросовестной конкуренции, а также устранения противоречия, пробелов и неясностей в законодательстве в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс.

На территории СЭЗ запрещены определенные виды деятельности, в том числе производство и реализация подакцизных товаров.

Исключение составляет деятельность предприятий, осуществляющих сборку, производство и реализацию:

  • табачной продукции, классифицируемой под кодом ТНВЭД 2402, облагаемой акцизом и НДС при ввозе на остальную территорию КР субъектами СЭЗ, зарегистрированными до 2000 года;
  • никотиносодержащей продукции, одноразовых электронных систем доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (электронных систем доставки никотина), классифицируемых под кодом ТНВЭД 2404 и 8543 40 000 0 с обязательным требованием ограничения вывоза на территорию КР, вод, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие, или вкусо-ароматические вещества под кодом ТНВЭД 2202, облагаемых акцизом и НДС при ввозе на остальную территорию КР субъектами СЭЗ, соответствующими требованиям, предъявляемым к обустройству территории СЭЗ КР, утверждаемым кабинетом министров и подтверждаемым актом уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела, субъектами, зарегистрированными в качестве субъектов СЭЗ, независимо от даты регистрации в качестве субъектов СЭЗ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316519/
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