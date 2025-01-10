Кремль рассматривает решение Армении вступить в ЕС как начало выхода из ЕАЭС

Для Российской Федерации обсуждение законопроекта, инициирующего запуск процесса вступления Армении в Евросоюз, будет рассматриваться как выход из Евразийского экономического союза. Об этом заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вице-премьер Алексей Оверчук.

Дмитрий Песков отметил, что членство Армении в ЕС — это ее суверенное право, но и оставаться членом двух организаций «гипотетически невозможно».

«Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно. Называя вещи своими именами, это дает весьма и весьма положительные дивиденды для Армении как государства и народа этой страны», — добавил Дмитрий Песков.

По словам вице-премьера Алексея Оверчука, Россия будет пересматривать экономическую политику в отношении Армении с учетом новых обстоятельств.

«ЕАЭС и ЕС — несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз» ставит эту страну перед выбором», — подчеркнул он.

Замглавы правительства добавил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС «с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, с другой — экспорт армянских товаров сократится на 70-80 процентов».

«Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия», — отметил Алексей Оверчук.

На заседании кабинета министров 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр страны Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение примут только после проведение референдума на национальном собрании.