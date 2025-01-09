Страны ШОС изучают возможности либерализации визового режима

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможности либерализации визового режима между государствами-членами. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

«Сотрудничество в туристической сфере — это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма», — сказал он.

По словам главы ШОС, руководители туристских администраций ежегодно встречаются, во время заседания в Алматы принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами – членами ШОС возможности либерализации визового режима.

«То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств – членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе», — сказал генсек.

Он отметил, что между рядом государств ШОС уже действуют, недавно вступили в силу или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.

«Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС», — сказал Нурлан Ермекбаев.



Также, по его словам, имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.