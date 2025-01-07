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Власть

​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов Жан-Мари Ле Пен

​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов Жан-Мари Ле Пен.

Он был основателем партии «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял ее до 2011 года, после чего передал руководство своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году по ее настоянию Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии после обвинений в расизме и антисемитизме. В 2018 году «Национальный фронт» был переименован в «Национальное объединение».

Ле Пен имел репутацию скандального политика. Его неоднократно обвиняли в антисемитизме, разжигании национальной ненависти и оспаривании преступлений, совершенных фашистами в годы Второй мировой войны. В 1989 году он назвал газовые камеры, в которых нацисты уничтожали людей, «не более чем деталью истории». За это высказывание Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности.

Один из крупнейших политических успехов Ле Пена — выход во второй тур президентских выборов в 2002 году, в котором он уступил консерватору Жаку Шираку.

Марин Ле Пен возглавляла «Народный фронт» с 2011 по 2021 год. Выдвигалась на выборы президента Франции в 2012, 2017 и 2022 годах. Сейчас она возглавляет парламентскую фракцию ультраправой партии «Нацобъединения».

Политик умер в возрасте 96 лет в кругу семьи. Несколько недель назад он переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316112/
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