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Власть

Законопроект о создании криптобанков поступил в Жогорку Кенеш

Законопроект о создании криптобанков поступил в парламент. Инициатива принадлежит Министерству экономики и коммерции.

Ведомство предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты по вопросам виртуальных активов.

По данным инициатора, документ разработан «в целях внедрения в Кыргызстане криптобанков, которые в качестве предпринимательской деятельности будут предоставлять один или несколько видов банковских услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии».

В Минэкономики также отмечают, что в последние годы наблюдается значительный рост интереса к криптовалютам среди физических и юридических лиц. Создание криптобанка позволит структурировать и легализовать этот рынок.

«На текущий момент рынок криптовалют остается слабо регулируемым. Его внедрение поможет установить четкие правила и стандарты, что повысит доверие к криптоактивам. Кроме того, с внедрением криптобанка предполагается рост объема транзакций в криптовалютах, что, в свою очередь, увеличит налоговые поступления, так как ожидается создание новых рабочих мест в сфере финансовых технологий, и обеспечит укрепление репутации страны как одного из центров финансовых инноваций», — проинформировали в ведомстве.

Согласно законопроекту, выдавать криптобанкам соответствующую лицензию будет Нацбанк. После получения лицензии банк будет вправе осуществлять все законные виды деятельности, связанные с виртуальными активами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316078/
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