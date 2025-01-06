Минтруда Кыргызстана внепланово проверяет социальные стационарные учреждения

Минтруда проводит внеплановую проверку детских домов, домов престарелых и других социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, такое поручение дал министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Цель — проверка условий жизни и обеспечения безопасности граждан, находящихся в социальных учреждениях, а также качественного предоставления услуг.

В рамках проверки особое внимание уделяется соблюдению стандартов горячего питания, обеспечению его качества и соответствию суточным нормам продуктов питания. Также проводится контроль за поддержанием необходимого температурного режима в помещениях, чтобы создать комфортные и безопасные условия для проживающих.