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Власть

Минтруда Кыргызстана внепланово проверяет социальные стационарные учреждения

Минтруда проводит внеплановую проверку детских домов, домов престарелых и других социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, такое поручение дал министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Цель — проверка условий жизни и обеспечения безопасности граждан, находящихся в социальных учреждениях, а также качественного предоставления услуг.

В рамках проверки особое внимание уделяется соблюдению стандартов горячего питания, обеспечению его качества и соответствию суточным нормам продуктов питания. Также проводится контроль за поддержанием необходимого температурного режима в помещениях, чтобы создать комфортные и безопасные условия для проживающих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316062/
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