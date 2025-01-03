Токаев о Назарбаеве: После ухода он не отличался политической деликатностью

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» высказался о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве.

В своем интервью он подчеркнул, что, несмотря на существовавшие упущения, вклад Назарбаева в развитие государства невозможно отрицать. В сравнительно короткий срок создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, зафиксированы государственные границы и привлечены иностранные инвестиции.

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Касым-Жомарт Токаев также упомянул ситуацию после отставки Нурсултана Назарбаева, когда тот, оставаясь председателем Совета безопасности, проводил совещания с участием высокопоставленных чиновников.

«После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совбеза, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Нацбанка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности», — сказал он.

Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента». Но в жизни было не до шуток. Касым-Жомарт Токаев

Такая ситуация породила слухи о двоевластии и вызвала смятение в госаппарате.

«Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинет и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти», — заметил действующий казахский президент.

Отвечая на вопрос о частоте общения с Нурсултаном Назарбаевым, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что они созваниваются около одного раза в месяц.

Он отметил необходимость объективно оценивать заслуги Назарбаева, несмотря на сложные моменты: «Сейчас нужно проявить здравый смысл и по достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном».

Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Токаев о встрече Назарбаева с Путиным

Глава государства также прокомментировал недавнюю встречу Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным в Москве, которая вызвала различные толкования. Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие встречи, как правило, инициируются Назарбаевым и являются для него важными, учитывая его длительную политическую связь с Кремлем.