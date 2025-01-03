Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий и намерении изменить Конституцию для участия в выборах в 2026 году. В интервью газете «Егемен Қазақстан» он подчеркнул, что положение об однократном семилетнем сроке для главы государства является незыблемым и не подлежит изменению.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что произвольное внесение изменений в Конституцию по таким фундаментальным вопросам невозможно и противоречит целям проведенной конституционной реформы, направленной на ликвидацию суперпрезидентских полномочий.

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Его пресс-секретарь Берик Уали также подтвердил, что срок полномочий главы РК истекает в ноябре 2029-го в соответствии с действующим законодательством.

С данным комментарием он выступил на фоне сообщений о том, что 3 января ряд зарубежных СМИ указал, что полномочия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева истекают в 2026 году.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев был избран президентом Казахстана на внеочередных выборах 9 июня 2019 года.

В 2022 году в Конституцию Казахстана внесли изменения, ограничив президентский срок одним семилетним периодом. После этих изменений Касым-Жомарт Токаев победил на выборах 20 ноября 2022 года. Его новый срок полномочий завершится в 2029 году.