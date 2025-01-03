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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан выступает за начало переговоров по Украине

Президент Казахстана дал большое интервью республиканской газете «Ана тiлi». Касым-Жомарт Токаев, в частности, прокомментировал свой телефонный разговор с вновь избранным лидером США Дональдом Трампом.

«Акорды»
Фото «Акорды»

По словам главы РК, состоялась содержательная и откровенная беседа с Дональдом Трампом.

«Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире», — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ему довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов — торгово-экономическое и инвестиционное партнерство, нераспространение ядерного оружия и безопасность.

«Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома.

Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий в Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024-го.

Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы», — рассказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что республика с самого начала военных действий в Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.

«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям РК, но всегда готовы прийти на помощь в решении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях нашей страны с определенными государствами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными странами», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315953/
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