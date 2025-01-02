Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал госслужащих прекратить традицию проведения новогодних корпоративов. Об этом он заявил в прямом эфире в Facebook.

По словам Ташиева, такие мероприятия излишни, а затраченные средства лучше направить на благотворительность. Он подчеркнул, что для создания праздничного настроения достаточно официальных торжеств, таких как президентская елка и другие мероприятия с участием руководителей госорганов.

«Проведение корпоративов в госорганах стало плохой традицией. В ГКНБ я запретил такие вечеринки. Однако в других госучреждениях они продолжаются. По предварительным данным, ежегодно проводится до тысячи корпоративов, на которые тратится около $1 миллиона. Эти деньги могли бы пойти на покупку 200 квартир для нуждающихся семей», — отметил глава ведомства.

«Госслужащие, одумайтесь! Существуют официальные новогодние мероприятия, которых вполне достаточно. Проведение остальных корпоративных вечеров следует прекратить», — заявил Ташиев.

Также он отметил, что на Новый год достаточно поздравлений от президента, главы Кабмина и спикера.

Остальные поздравления от министров, глав областей, акимов и других чиновников излишни.

«Порядок начинается с этого. Руководитель поздравил и от нас в том числе», — добавил глава ГКНБ.