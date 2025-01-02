Камчыбек Ташиев предложил запретить бои без правил в Кыргызстане

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил за прекращение проведения боев без правил в Кыргызстане. Он отметил их негативное влияние на молодежь и общество в целом. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в социальной сети.

По словам Ташиева, бои без правил формируют у молодежи ложное представление, что успеха в жизни можно добиться дракой, силой или избиениями друг друга.

«Бои без правил — это не спорт, а вид драки. Такие соревнования формируют у молодежи ложное убеждение, что успеха можно добиться силой и агрессией. Нам нужно воспитывать поколение, которое делает ставку на образование и науку», — заявил Ташиев.

Он подчеркнул, что этот вид деятельности не только вреден для моральных ориентиров, но и опасен для здоровья. По его словам, многие участники боев без правил уже к 40 годам становятся инвалидами.

Ташиев призвал спортсменов и молодежь, тренирующихся для участия в боях, перейти в олимпийские виды спорта, которые способствуют физическому развитию и поддерживаются на государственном уровне.

Он также отверг оправдания популярности боев без правил в других странах, отметив, что Кыргызстан должен ориентироваться на собственные ценности и приоритеты. Он также подчеркнул, что с точки зрения ислама такие действия неприемлемы, поскольку основаны на насилии и причинении вреда друг другу.

Даже с точки зрения ислама такие действия неправильные — избивать друг друга и калечить. Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ также обратился к Олимпийскому комитету, спортивным ассоциациям и департаменту спорта при Министерстве культуры и спорта с призывом принять строгие меры для ограничения боев без правил в стране.