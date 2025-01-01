Сформирована межведомственная рабочая группа по упрощению применения ЭТТН

В целях упрощения использования электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров в республике распоряжением главы кабмина Адылбека Касымалиева создана межведомственная рабочая группа.
Руководителем группы назначен первый зампредседателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев.
Рабочей группе поручено в течение месяца разработать предложения по упрощению применения ЭТТН и представить их в администрацию президента.
В состав межведомственной рабочей группы вошли:
• Асылкулов Искендер — заместитель министра экономики и коммерции КР;
• Пирназаров Марат — председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком;
• Джунушалиев Руслан — эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабмина;
• Кимсанов Улан — первый зампредседателя Государственной таможенной службы;
• Ысабеков Кубанычбек — зампредседателя Государственной налоговой службы;
• Алиев Мирзат — заведующий сектором анализа и оценки налоговых мер управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР;
• Иманалиев Эркинбек Эмильевич — начальник управления анализа и рисков Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
• Саргобонов Улан — заместитель начальника управления анализа и рисков Гостаможенной службы;
• Алманбетов Азат — начальник управления контроля по внедрению механизма прослеживаемости товаров Госналоговой службы;
• Исмаил уулу Нурбек — начальник управления по работе с ЕАЭС Госналоговой службы;
• Турдумбетов Сейтбек— начальник управления оперативного контроля Госналоговой службы;
• Арыков Роллан — заведующий отделом развития бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Службы регулирования и надзора за финансовым рынком;
• Калысбеков Нурсултан — ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования государственных доходов управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов КР;
• Саипов Султан — ведущий специалист отдела налоговой политики управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР.
«Основной целью рабочей группы является разработка и реализация мер, направленных на упрощение и оптимизацию процедур применения ЭТТН, а также обеспечение их эффективного внедрения в бизнес-процессы», — отмечено в документа.