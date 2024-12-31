Лидеры каких стран поздравили народ Кыргызстана с наступающим Новым годом?

Лидеры зарубежных стран поздравляют президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с наступающим Новым годом. По данным пресс-службы главы государства, поздравления направили (список обновляется):

Россия

Лидер России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Примите сердечные новогодние поздравления. Российско-кыргызские отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются весьма успешно. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

Мы, конечно, продолжим тесную совместную работу в целях дальнейшего наращивания конструктивных двусторонних связей, а также продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Новом, 2025 году, а всем гражданам Кыргызской Республики — счастья и процветания!» — говорится в поздравительной телеграмме.

КНР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом и направил адресную папку с пожеланиями счастливого нового года.

Казахстан

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«От всей души поздравляю с Наступающим 2025 годом! Желаю вам неиссякаемой энергии и больших успехов в вашей ответственной деятельности во благо будущего братского кыргызского народа!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил главу КР Садыра Жапарова и народ страны с Новым годом.

«Мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить вас и дружественный народ Кыргызской Республики с наступающим Новым, 2025 годом и направить самые добрые пожелания.

Мы безмерно рады, что в результате осуществляемых под вашим руководством масштабных политических и социально-экономических реформ сегодня в братском Кыргызстане динамично развиваются все сферы.

Хотел бы особо подчеркнуть, что наряду с твердой политической волей и плодотворностью наших совместных усилий и стремлений в последние годы отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном все более углубляются.

Уверен, что отношения всеобъемлющего и долгосрочного сотрудничества будут и впредь динамично развиваться в духе взаимного доверия, уважения и поддержки во имя общего благополучия наших братских народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Таджикистан

Лидер Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым, 2025 годом.

«С удовлетворением хочу отметить позитивные результаты наших совместных усилий по решению вопросов таджикско-кыргызских взаимоотношений в уходящем, 2024-м.

Твердо настроены на продолжение конструктивного диалога на всех уровнях с целью последовательного продвижения этого процесса в духе дружбы, добрососедства, взаимопонимания, взаимного уважения и доверия.

Уверен, что мы и впредь будем всемерно содействовать укреплению наших межгосударственных отношений и их наполнению новым практическим содержанием в соответствии с коренными интересами граждан наших стран.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, а кыргызскому народу — мира, благополучия и дальнейшего прогресса!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Туркменистан

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2025 годом! Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов во всех ваших делах и начинаниях, а братскому народу вашей страны — мира и процветания! Пусть новый год принесет всем нам счастье и благополучие!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Азербайджан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил главу государства Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2025 годом и передаю наилучшие пожелания.

Уходящий, 2024 год был успешным с точки зрения всестороннего развития и укрепления азербайджано-кыргызских отношений. Проведенные в течение года взаимные визиты, многочисленные дружеские и искренние встречи, переговоры и достигнутые договоренности были эффективными и продуктивными. С удовлетворением вспоминаю ваш государственный визит в Азербайджан в апреле сего года, результаты которого высоко оцениваю.

Уверен, что в наступающем, 2025 году единство и солидарность между нашими братскими народами еще больше укрепятся. Азербайджано-кыргызские отношения, построенные на прочной основе, на таких принципах, как общие исторические и культурные корни, взаимное доверие и поддержка, обогатятся новым содержанием и поспособствуют устойчивому развитию и процветанию наших стран и в целом всего региона.

В связи с наступающим Новым годом желаю вам и вашей семье крепкого здоровья и счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу — благосостояния и процветания!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Беларусь

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 2024-й был непростым, но насыщенным и плодотворным. Он подтвердил особую значимость дружбы и конструктивного сотрудничества, напомнил о важности и необходимости продолжать движение вперед дорогой мира и созидания, несмотря на трудности, встречающиеся на этом пути.

Уверен, в следующем году мы сохраним высокую динамику взаимодействия между нашими государствами, наполним проверенные временем белорусско-кыргызские отношения новым содержанием.

Примите, уважаемый Садыр Нургожоевич, мои самые искренние пожелания здоровья, неиссякаемой бодрости духа и благополучия вам и вашим близким, счастья и процветания народу Кыргызстана!

Всегда рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле», — говорится в поздравительной телеграмме.

Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил главу государства Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Сердечно поздравляю вас по случаю Нового года. Уверен, что благодаря совместным усилиям, направленным на активизацию двустороннего взаимодействия и упрочение взаимовыгодного сотрудничества, в наступающем, 2025 году будет возможно также продуктивно развивать отношения между Ереваном и Бишкеком во благо благополучия народов Республики Армения и Кыргызской Республики.

Пользуясь возможностью, желаю вам и вашим родным и близким в новом году доброго здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана — благосостояния и процветания!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Польша

Глава Республики Польша Анджей Дуда поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.



«По случаю Нового года от имени польского народа и от себя лично поздравляю вас и граждан Кыргызской Республики! Пусть новый год принесет всем процветание, а также дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и укрепление международного сообщества», — говорится в поздравительной телеграмме.

Иран

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан поздравил главу КР Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом.

«Искренне поздравляю вас и народ вашей страны с началом нового года. Надеюсь, что в новом, 2025 году по григорианскому календарю в свете совместных усилий станем свидетелями искоренения тирании, войн, геноцида, а также установления мира, спокойствия и углубления нравственности во всем мире», — говорится в поздравительной телеграмме.

Египет

Лидер Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси направил поздравление президенту Садыру Жапарову и народу Кыргызстана с Новым годом.



«Приветствуя наступление 2025 года, имею честь передать вам и дружественному народу Кыргызстана мои самые теплые пожелания, наполненные процветанием и счастьем.

По этому особому случаю хочу выразить искреннюю надежду на то, что в наступающем году приоритетом станет развитие диалога и взаимопонимания между людьми во всем мире. Давайте вместе стремиться укреплять мир и терпимость, отвергая насилие и ненависть, чтобы обеспечить светлое будущее для следующих поколений.

Кроме того, хочу подчеркнуть нашу твердую приверженность укреплению особых отношений между нашими государствами. Уверен, что благодаря целенаправленным совместным усилиям и постоянной координации вопросов, представляющих взаимный интерес, мы сможем достичь значительного прогресса в решении глобальных проблем. Особое внимание следует уделить ближневосточному региону, где важно искать справедливые и мирные решения насущных вопросов современности ради спасения человеческих жизней.

Пусть этот год принесет вам и вашему дружественному народу дальнейшие процветание, прогресс и прочный мир!» — говорится в поздравительной телеграмме.