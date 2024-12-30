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Власть

Президент Таджикистана встретился с главой разведслужбы Пакистана

Фото пресс-службы президента РТ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с генеральным директором Межведомственной службы разведки Пакистана Мухаммадом Асимом Маликом. Переговоры состоялись сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба главы РТ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы политических отношений между Таджикистаном и Пакистаном, уделив особое внимание вопросам обеспечения регионального мира, стабильности и безопасности. Также затрагивались темы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение высоким уровнем взаимного доверия между двумя странами и отметил важность укрепления сотрудничества в приоритетных сферах.

По мнению таджикского эксперта Шерали Ризоена, визит главы Межведомственной службы разведки Пакистана в Душанбе в условиях обострения на пакистано-афганской границе заслуживает особого внимания. Он также напомнил: летом 2024 года Таджикистан и Пакистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве, что подчеркивает стратегический характер отношений между государствами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315802/
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