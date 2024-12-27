Президент Германии объявил о роспуске бундестага. Досрочные выборы назначены на конец февраля.

Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент по запросу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Выборы в бундестаг пройдут 23 февраля.

Фото Tagesschau. Президент Германии объявил о роспуске бундестага

По словам президента, в трудные времена необходимо правительство, способное действовать.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился 16 декабря к бундестагу с просьбой о вотуме доверия после коалиции «Светофор», состоящей из социал-демократов. Но не получил большинства голосов. Это решение было принято после того, как в ноябре распалась правящая коалиция из представителей Социал-демократической партии, «Зеленых» и Свободной демократической партии.