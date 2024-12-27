Приказом председателя Верховного суда Таалайбек Абыкеев назначен председателем Бишкекского городского суда сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Глава Верховного суда Медербек Сатыев поздравил нового председателя и поручил вести работу в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Таалайбек Абыкеев ранее был судьей Бишкекского горсуда. Ему 49 лет. Из открытых источников известно лишь то, что он вынес оправдательное решение и отпустил из зала суда обвиняемого в тяжком преступлении до обжалования приговора.

17 октября 2023 года правозащитник Камиль Рузиев сообщал, что Верховный суд отменил два оправдательных приговора, вынесенных в рамках нашумевшего дела по домогательствам к несовершеннолетней девочке. Дело направлено на новое рассмотрение в Свердловский районный суд.

«Стало известно, что сторона потерпевшей заявит о недоверии ко всему составу Свердловского районного суда, так как его председатель Таалайбек Абыкеев ранее вынес незаконное оправдательное решение и отпустил из зала суда обвиняемого в тяжком преступлении до обжалования приговора», — отмечал Камиль Рузиев.