Истязание пациентов в Жайылском психстационаре. Милиция возобновила проверку

Милиция возобновила проверку по бесчеловечному обращению в женском психстационаре Жайылского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

По ее данным, НЦПП обжаловал постановление следователя ОВД района по уголовному делу Жайылского женского психоневрологического социального-стационарного учреждения.

25 октября сотрудники Национального центра посетили указанное стационарное учреждение, и сообщили о факте жестокого обращения. Материалы (включающие фотографии и видеозаписи) посещения переданы в прокуратуру. В свою очередь, надзорный орган направил материалы Жайылскому РОВД для дачи юридической оценки.

Фото Национального центра по предупреждению пыток

12 ноября милиция возбудила уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР, а 4 декабря расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

Не согласившись с решением милиции, Национальный центр обжаловал постановление следователя ОВД Жайылского района в Чуйскую областную прокуратуру и 19 декабря постановление следователя о прекращении уголовного дела отменено и материалы уголовного дела вновь направили в ОВД для проведения дополнительных следственных мероприятий.