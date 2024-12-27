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Власть

Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о достижениях Минздрава в 2024 году

Министерство здравоохранения опубликовало доклад главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева о проделанной работе в 2024 году.

По слова министра, в 2020 году годовой бюджет ведомства составлял 22 миллиарда сомов, в 2024-м вырос до 43 миллиардов сомов. В 2025 году ожидается выделение 46 миллиардов сомов из республиканского бюджета.

«Это значит, что мы обновим техническую базу больниц. В 2024 году мы строим 25 медучреждений за счет бюджетных средств министерства. Историческим достижением в уходящем году стало то, что мы впервые начали проводить трансплантацию почек, печени, костного мозга. Начали проводить кохлеарную имплантацию в своих клиниках. В скором времени будем проводить операции по пересадке сердца», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Достижением в сфере здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев также считает создание ГП «Кыргызфармации» по инициативе главы государства Садыра Жапарова. На сегодня госпредприятие доставляет 290 больницам лекарства по низкой цене.

«Количество государственных аптек «Эл аман» достигло 100. В нем реализуются более 2,5 тысячи наименований лекарственных средств. Цены на 20-30 процентов ниже, чем в частных клиниках», — подчеркнул глава Минздрава.

В заключение Алымкадыр Бейшеналиев поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом и пожелал здоровья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315582/
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