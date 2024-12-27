Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о достижениях Минздрава в 2024 году

Министерство здравоохранения опубликовало доклад главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева о проделанной работе в 2024 году.
По слова министра, в 2020 году годовой бюджет ведомства составлял 22 миллиарда сомов, в 2024-м вырос до 43 миллиардов сомов. В 2025 году ожидается выделение 46 миллиардов сомов из республиканского бюджета.
«Это значит, что мы обновим техническую базу больниц. В 2024 году мы строим 25 медучреждений за счет бюджетных средств министерства. Историческим достижением в уходящем году стало то, что мы впервые начали проводить трансплантацию почек, печени, костного мозга. Начали проводить кохлеарную имплантацию в своих клиниках. В скором времени будем проводить операции по пересадке сердца», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.
«Количество государственных аптек «Эл аман» достигло 100. В нем реализуются более 2,5 тысячи наименований лекарственных средств. Цены на 20-30 процентов ниже, чем в частных клиниках», — подчеркнул глава Минздрава.
В заключение Алымкадыр Бейшеналиев поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом и пожелал здоровья.