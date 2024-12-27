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Власть

Депутат предлагает штрафовать до 20 тысяч сомов за продажу голосов на выборах

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков предлагает ввести уголовную ответственность за продажу голосов на выборах. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Нардеп инициировал дополнение в Уголовный кодекс. По его словам, документ разработан в целях укрепления демократических процессов, обеспечения свободного и честного волеизъявления граждан во время выборов, а также противодействия незаконным практикам, связанным с продажей голосов.

Бактыбек Чойбеков предлагает ввести новую статью 196-1 в Уголовный кодекс, предусматривающую:

  • ответственность за продажу избирателем своего голоса путем получения денежных средств, материальных ценностей, услуг, льгот или других выгод (наказывается штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч сомов либо обязательными общественными работами до 120 часов);
  • освобождение избирателя от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о факте попытки подкупа в компетентные органы до начала расследования.

По словам инициатора, этот подход позволит повысить ответственность избирателей, стимулируя их к соблюдению принципов честности и прозрачности в процессе выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315573/
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