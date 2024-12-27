Садыр Жапаров вручил боевые знамена воинским частям Кыргызстана

Президент — верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня вручил боевые знамена воинским частям в ходе рабочей поездки в Ошскую область.

Он отметил: в Баткенской области завершается строительство современных военных городков, жилых домов и детских садов на сумму 2,5 миллиарда сомов, подчеркнув, что эти меры направлены на улучшение условий для военнослужащих.

Близится к завершению строительство воинской части № 35524 в селе Мурас, а также продолжаются работы в воинской части № 12545 в селе Рават. Кроме того, в селе Бужум в воинской части № 52870 возводится 60-квартирный жилой дом для семей военнослужащих в целях улучшения их социально-бытовых условий.

Глава государства сказал, что в воинской части № 12861 открыта база для ремонта и обслуживания военной техники стоимостью 47 миллионов 863 тысячи сомов. Он подчеркнул, что эта база позволяет самостоятельно осуществлять ремонт, восстановление и поддержание военной техники в боевой готовности, а также готовить квалифицированных специалистов. Также рассказал о планах наладить производство современных военных технологий, включая сборку беспилотных летательных аппаратов, что соответствует требованиям времени.

Напомним, с 1 октября этого года увеличены пенсии ветеранам Вооруженных сил.

Садыр Жапаров призвал военнослужащих хранить боевые знамена как святыню, выразив уверенность в том, что они будут преданно служить Родине, и пожелал мира на границах страны и благополучия народу.