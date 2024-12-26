Депутаты Жогорку Кенеша предлагают вернуть графу о национальности в паспорта

На заседании Жогорку Кенеща депутаты предложили вернуть графу о национальности в паспорта.

Нардеп Аманкан Кенжебаев отметил, что в свое время крутые чиновники убрали пункт «кыргыз» из ID-паспортов.

«Мы должны добавить национальсть в паспорта. Я это предложение внесу и в письменном виде», — сказал он.

Депутат Марат Мураталиев также поддержал его и сказал, что так будет правильно.

На заседании народные избранники обсуждали законопроект Мирлана Самыйкожо, Нурланбека Шакиева и Аманкана Кенжебаева. Они представили документ, который предлагает четыре новых варианта написания фамилий

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктан, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

После обсуждения нардепы одобрили законопроект в первом чтении.