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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают вернуть графу о национальности в паспорта

На заседании Жогорку Кенеща депутаты предложили вернуть графу о национальности в паспорта.

Нардеп Аманкан Кенжебаев отметил, что в свое время крутые чиновники убрали пункт «кыргыз» из ID-паспортов.

«Мы должны добавить национальсть в паспорта. Я это предложение внесу и в письменном виде», — сказал он.

Депутат Марат Мураталиев также поддержал его и сказал, что так будет правильно.

На заседании народные избранники обсуждали законопроект Мирлана Самыйкожо, Нурланбека Шакиева и Аманкана Кенжебаева. Они представили документ, который предлагает четыре новых варианта написания фамилий.

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктан, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

После обсуждения нардепы одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315457/
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