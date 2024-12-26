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Власть

Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий

На заседании Жогорку Кенеша депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант из предложенных его коллегами новых фамилий.

Отметим, народные избранники Мирлан Самыйкожо, Нурланбек Шакиев и Аманкан Кенжебаев представили законопроект, который предлагает четыре новых варианта написания фамилий.

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктан, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

Вариантов слишком много. Давайте выберем один хороший, а то будет хаос.

Суйунбек Омурзаков

Его поддержал депутат Алишер Козуев и призвал придерживаться международных стандартов при написании фамилий. Определить: сначала будет написано имя или фамилия, когда указывают только имя человека и его отца. 

Мирлан Самыйкожо ответил, что в Кыргызстане в паспортах сначала пишется фамилия, потом имя. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/315450/
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