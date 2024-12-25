Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования лидеру России в связи с крушением азербайджанского пассажирского самолета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских граждан в результате крушения пассажирского самолета вблизи Актау 25 декабря текущего года.

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.