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Власть

Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением азербайджанского пассажирского самолета. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

«С огромной болью в сердце узнал о произошедшем сегодня трагическом крушении азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315417/
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