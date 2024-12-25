Кыргызстан вводит безвизовый режим для шести стран Персидского залива

Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан шести стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна. Новые правила начнут действовать с 4 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно установленному порядку, граждане указанных государств, посещающие КР с туристическими целями, смогут находиться на территории страны без оформления виз суммарно до 180 дней в течение одного календарного года.

Однако в случае въезда по иным целям, таким как трудовая деятельность или обучение, потребуется оформление визы в соответствии с целью поездки.

Мера направлена на увеличение туристического потока и улучшение инвестиционной и деловой привлекательности Кыргызстана.