Какие министерства плохо ведут документацию на кыргызском языке? Список

На пресс-конференции руководитель отдела мониторинга и анализа Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Альфира Супатаева рассказала о результатах анализа использования кыргызского языка в документации учреждений.
Ведомство изучило систему электронного документооборота Infodocs и определило, насколько правильно министерства применяют в документации госязык.
По словам Альфиры Супатаевой, на сентябрь 2024 года в пяти министерствах показатель ведения документации на государственном языке составил менее 50 процентов. В остальных учреждениях он превышает 50 процентов.
Ведомства, где показатель ведения документации на госязыке за девять месяцев этого года составляет более 50 процентов:
- администрация президента — 62 процента;
- Министерство финансов — 60 процентов;
- Министерство цифрового развития — 62 процента;
- Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики — 73 процента;
- Министерство образования и науки — 61 процент;
- Министерство иностранных дел — 67 процентов;
- Министерство труда, социального обеспечения и миграции — 69 процентов;
- Министерство транспорта и коммуникаций — 67 процентов;
- Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — 59 процентов;
- Министерство чрезвычайных ситуаций — 59 процентов;
- Министерство экономики и коммерции — 54 процента.
Министерства, не обеспечившие показатель в 50 процентов:
- Министерство обороны — 41 процент;
- Министерство здравоохранения — 45 процентов;
- Министерство юстиции — 36 процентов;
- Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора — 45 процентов;
- Министерство энергетики — 42 процента.