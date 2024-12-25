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Власть

Какие министерства плохо ведут документацию на кыргызском языке? Список

На пресс-конференции руководитель отдела мониторинга и анализа Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Альфира Супатаева рассказала о результатах анализа использования кыргызского языка в документации учреждений.

Ведомство изучило систему электронного документооборота Infodocs и определило, насколько правильно министерства применяют в документации госязык.

По словам Альфиры Супатаевой, на сентябрь 2024 года в пяти министерствах показатель ведения документации на государственном языке составил менее 50 процентов. В остальных учреждениях он превышает 50 процентов.

Ведомства, где показатель ведения документации на госязыке за девять месяцев этого года составляет более 50 процентов:

  • администрация президента — 62 процента;
  • Министерство финансов — 60 процентов;
  • Министерство цифрового развития — 62 процента;
  • Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики — 73 процента;
  • Министерство образования и науки — 61 процент;
  • Министерство иностранных дел — 67 процентов;
  • Министерство труда, социального обеспечения и миграции — 69 процентов;
  • Министерство транспорта и коммуникаций — 67 процентов;
  • Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — 59 процентов;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций — 59 процентов;
  • Министерство экономики и коммерции — 54 процента.

Министерства, не обеспечившие показатель в 50 процентов:

  • Министерство обороны — 41 процент;
  • Министерство здравоохранения — 45 процентов;
  • Министерство юстиции — 36 процентов;
  • Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора — 45 процентов;
  • Министерство энергетики — 42 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315411/
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