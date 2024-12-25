Какие министерства плохо ведут документацию на кыргызском языке? Список

На пресс-конференции руководитель отдела мониторинга и анализа Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Альфира Супатаева рассказала о результатах анализа использования кыргызского языка в документации учреждений.

Ведомство изучило систему электронного документооборота Infodocs и определило, насколько правильно министерства применяют в документации госязык.

По словам Альфиры Супатаевой, на сентябрь 2024 года в пяти министерствах показатель ведения документации на государственном языке составил менее 50 процентов. В остальных учреждениях он превышает 50 процентов.

Ведомства, где показатель ведения документации на госязыке за девять месяцев этого года составляет более 50 процентов:

администрация президента — 62 процента;

Министерство финансов — 60 процентов;

Министерство цифрового развития — 62 процента;

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики — 73 процента;

Министерство образования и науки — 61 процент;

Министерство иностранных дел — 67 процентов;

Министерство труда, социального обеспечения и миграции — 69 процентов;

Министерство транспорта и коммуникаций — 67 процентов;

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — 59 процентов;

Министерство чрезвычайных ситуаций — 59 процентов;

Министерство экономики и коммерции — 54 процента.

Министерства, не обеспечившие показатель в 50 процентов: