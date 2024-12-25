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Власть

Штрафы за нарушение природоохранного законодательства хотят поднять

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял поправки в Кодекс о правонарушениях, повышающие штрафы за нарушение природоохранного законодательства.

Так, штрафы за уклонение от прохождения или невыполнение требований государственной экологической экспертизы для физических лиц повышаются с 5 тысяч 500 до 15 тысяч сомов, а для юридических — с 17 тысяч до 30 тысяч сомов.

Штрафы за нарушение фитосанитарных мер или контроля повышаются: для физических лиц с 3 тысяч  до 10 тысяч сомов, а для юридических — с 13 тысяч до 28 тысяч сомов.

За нарушение порядка использования территорий или объектов природно-заповедного фонда штрафы для физлиц повысятся с 5 тысяч 500 до 10 тысяч сомов, а для юрлиц — с 17 тысяч до 28 тысяч сомов.

За нарушение порядка застройки площадей залегания полезных ископаемых штрафы для физлиц вырастут с 7 тысяч 500 до 15 тысяч сомов, для юридических — с 23 тысяч до 50 тысяч сомов.

За нерациональное использование месторождений полезных ископаемых — с 5,5 тысячи до 15 тысяч сомов для физлиц и с 17 тысяч до 35 тысяч сомов — для юрлиц.

Утрата маркшейдерской документации теперь будет наказываться штрафом в размере 13 тысяч сомов для физлиц и 35 тысяч сомов для юрлиц вместо 5,5 тысячи и 17 тысяч сомов соответственно.

Нарушение правил разработки месторождений полезных ископаемых влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических — 170 расчетных показателей. Если законопроект вступит в силу, то размеры штрафов составят 13 тысяч и 35 тысяч сомов.

Нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических — 170 расчетных показателей. Размеры штрафов повысят до 15 тысяч и 35 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315409/
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