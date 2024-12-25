Нацкомиссия по госязыку требует обучать в вузах на кыргызском языке

Нацкомиссия по государственному языку и языковой политике требует проводить обучение в вузах на кыргызском языке. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ведомства Мелис Мураталиев.

По его словам, нацкомиссия изучила, почему государственные служащие допускают много ошибок при документообороте на госязыке.

«На основе исследования КНУ выяснили основные ошибки. Они связаны с написанием адресов, изложением мыслей, структурой предложений. Причина в том, что у нас в высших учебных заведениях при подготовке специалистов используют официальный язык. Поэтому в этом году мы провели большой форум вузов с участием главы Минобразования. На нем мы потребовали, чтобы обучение студентов было на кыргызском языке», — сказал Мелис Мураталиев.

Он отметил, что у 70-80 процентов высших учебных заведений Кыргызстана на сегодня язык обучения русский.