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Власть

Нацкомиссия по госязыку требует обучать в вузах на кыргызском языке

Нацкомиссия по государственному языку и языковой политике требует проводить обучение в вузах на кыргызском языке. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ведомства Мелис Мураталиев.

По его словам, нацкомиссия изучила, почему государственные служащие допускают много ошибок при документообороте на госязыке.

«На основе исследования КНУ выяснили основные ошибки. Они связаны с написанием адресов, изложением мыслей, структурой предложений. Причина в том, что у нас в высших учебных заведениях при подготовке специалистов используют официальный язык. Поэтому в этом году мы провели большой форум вузов с участием главы Минобразования. На нем мы потребовали, чтобы обучение студентов было на кыргызском языке», — сказал Мелис Мураталиев.

Он отметил, что у 70-80 процентов высших учебных заведений Кыргызстана на сегодня язык обучения русский.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315406/
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