Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с трагедией в Балыкесире

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи гибелью людей в результате взрыва на заводе в провинции Балыкесир. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в провинции Балыкесир Турецкой Республики, в результате которого погибли люди.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, разделяя их горечь утраты, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Напомним, 24 декабря 2024 года на заводе по производству взрывчатых веществ в Балыкесире, на западе Турции, произошел мощный взрыв. В результате инцидента погибли 12 человек, еще четверо получили ранения. Причины взрыва пока не установлены, проводится расследование.