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Власть

Доходы подведомственных организаций управделами президента выросли в 4,5 раза

Доходы подведомственных организаций управления делами президента Кыргызстана за последние два года увеличились более чем в 4,5 раза. Об этом сообщил глава ведомства Каныбек Туманбаев.

По предварительным данным, общий доход организаций за 2024-й составил 7 миллиардов сомов, что почти в три раза больше, чем в 2023 году.

Как отметил Каныбек Туманбаев, текущий год стал значимым для подведомственных организаций, которые продемонстрировали стабильный и уверенный рост по ключевым финансовым показателям. Этот успех подтверждает эффективность стратегического подхода в управлении и использовании ресурсов.

Достижения отдельных организаций:

• ГУ «Госрезиденция президента КР № 1» увеличило доходы на 132,8 процента — с 48,7 миллиона сомов до 113,3 миллиона. Это стало возможным благодаря улучшению менеджмента и взаимодействия с государственными организациями;

• ГУ «КГПП «Ала-Арча» достигло роста доходов на 91,7 процента — с 120,5 миллиона сомов до 231 миллиона, что связано с успешной эксплуатацией объектов и повышением качества сервиса;

• ГП «Кыргызстройсервис» удвоило доходы, увеличив их с 504,4 миллиона сомов до 1 миллиарда, благодаря реализации строительных проектов и расширению охвата рынка;

• ГП «Кыргыздипсервис» увеличило доходы более чем в восемь раз — с 32,7 миллиона сомов до 263,9 миллиона, результатом чего стали модернизация и оптимизация деятельности;

• ОАО «Учкун» продемонстрировало рост доходов более чем в десять раз — с 227,9 миллиона сомов до 2,3 миллиарда, что обусловлено активной модернизацией основных средств, освоением новых направлений деятельности и совершенствованием менеджмента.

«Такой рост доходов и успехи отдельных организаций создают надежную основу для дальнейшего развития. Мы продолжим совершенствовать процессы и расширять спектр предоставляемых услуг для сохранения положительной динамики», — добавил Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315400/
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