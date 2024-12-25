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Власть

В Кыргызстане ежегодно выпускают по четыре мультфильма на кыргызском языке

В Кыргызстане ежегодно выпускают по четыре мультфильма на кыргызском языке. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев.

Он отметил, что многие требуют обучить маленькое поколение родному языку.

По словам Мелиса Мураталиева, в рамках госпрограммы ведомство переводит на государственный язык лучшие анимационные фильмы мира.

«Кроме того, мы ежегодно производим по четыре мультфильма. В этом году тоже выпустили, два из них — продолжение прошлогодних анимационных сериалов для детей — «Сыйкырдуу калем» и «Козулар». Еще два новых — «Жаныл мырза» и «Билгичтер», — сказал он.

Мелис Мураталиев подчеркнул, что на следующий год уже заключены договоры с продакшн-студиями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315399/
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