Президент утвердил новый порядок согласования уголовных дел против депутатов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят парламентом 14 ноября 2024 года в реализацию решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 29 ноября 2023-го.

Законом внесены поправки, исключающие полномочие суда вносить представление в Жогорку Кенеш для получения согласия на привлечение депутата ЖК к уголовной ответственности.

Таким образом, отныне только генеральный прокурор может вносить представление в парламент для получения согласия на привлечение депутата Жогорку Кенеша к уголовной ответственности.