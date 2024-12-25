На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что причина смога над Бишкеком — дым от Кантского цементно-шиферного завода.

По его словам, дым с завода движется в сторону Бишкека и это можно увидеть невооруженным взглядом. Кроме цемзавода, причиной смога, по словам Тулобаева, является ТЭЦ Бишкека и кара-кечинский уголь.

«Когда я был мэром Бишкека, я говорил, что нельзя в город завозить уголь из Кара-Кече. Я ответственно заявляю, что Кантский цементно-шиферный завод и ТЭЦ травят Бишкек. Вам бизнес нужен или здоровье населения?» — вопрошает депутат.

Последние несколько дней датчики IQ Air сигнализируют о критическом уровне загрязнения воздуха в городах мира, в то числе в Бишкеке. Они фиксируют опасное качество воздуха, а густой смог, нависший над городами, представляет серьезную угрозу для здоровья.