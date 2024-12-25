14:53
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Власть

В смоге над Бишкеком виноват Кантский цементно-шиферный завод — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что причина смога над Бишкеком — дым от Кантского цементно-шиферного завода.

По его словам, дым с завода движется в сторону Бишкека и это можно увидеть невооруженным взглядом. Кроме цемзавода, причиной смога, по словам Тулобаева, является ТЭЦ Бишкека и кара-кечинский уголь.

«Когда я был мэром Бишкека, я говорил, что нельзя в город завозить уголь из Кара-Кече. Я ответственно заявляю, что Кантский цементно-шиферный завод и ТЭЦ травят Бишкек. Вам бизнес нужен или здоровье населения?» — вопрошает депутат.

Последние несколько дней датчики IQ Air сигнализируют о критическом уровне загрязнения воздуха в городах мира, в то числе в Бишкеке. Они фиксируют опасное качество воздуха, а густой смог, нависший над городами, представляет серьезную угрозу для здоровья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315362/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Опасно для жизни. Датчики IQ Air показывают критический уровень смога в Бишкеке
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают, считает чиновник
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает Камила Талиева
Смог в Бишкеке. В Жогорку Кенеше предлагают запретить топить печи
Фото дня. Смог над Бишкеком
Глава Минэнерго надеется, что этой зимой смога в Бишкеке не будет
Популярные новости
Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на&nbsp;транспорт Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт
Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана
Школьники уходят на&nbsp;пятничный намаз и&nbsp;не&nbsp;возвращаются на&nbsp;занятия&nbsp;&mdash; депутат Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
В&nbsp;ЖК&nbsp;разгорелся скандал. Чиновников обвинили в&nbsp;коррупции В ЖК разгорелся скандал. Чиновников обвинили в коррупции
Бизнес
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до&nbsp;2030 года Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до 2030 года
Теперь в&nbsp;MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК) Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
25 декабря, среда
14:45
Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победить НИЗ Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победит...
14:43
В смоге над Бишкеком виноват Кантский цементно-шиферный завод — депутат
14:41
MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
14:38
Блогер из Баткена заявила, что ее изнасиловали в ИВС
14:35
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой