Горная вершина на Иссык-Куле получит название Пик ООН. ЖК одобрил законопроект

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым предлагается безымянной горе в районе ледника Южный Энильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области присвоить название Пик Организации Объединенных Наций.

«ООН в Кыргызстане реализует проекты в области образования, здравоохранения и других сферах жизнедеятельности, и присвоить название ООН безымянной горе предлагается в целях укрепления и дальнейшего развития сотрудничества с организацией», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.