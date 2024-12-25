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Власть

Горная вершина на Иссык-Куле получит название Пик ООН. ЖК одобрил законопроект

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым предлагается безымянной горе в районе ледника Южный Энильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области присвоить название Пик Организации Объединенных Наций.

«ООН в Кыргызстане реализует проекты в области образования, здравоохранения и других сферах жизнедеятельности, и присвоить название ООН безымянной горе предлагается в целях укрепления и дальнейшего развития сотрудничества с организацией», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Добавим, высота горной вершины, которую намерены назвать Пиком ООН, составляет 5 тысяч 576 метров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315337/
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