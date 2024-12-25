Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысячи квартир в Баткене

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев инспектировал строящиеся ипотечные дома в Баткенской области. Об этом сообщил телеканал «Регион ТВ».

Председателю спецслужбы рассказали, что всего в регионе строятся жилые дома из 37 блоков. В них будет 2 тысячи 364 квартиры.

Камчыбек Ташиев поручил достроить и сдать жителям 1,2 тысячи квартир к осени 2025 года.

«В 2026-м должны завершить все 5 тысяч квартир (среди них и служебные). В строительстве домов вы должны учитывать качество, удобство. Должны быть предусмотрены подземные парковки, детские площадки, зоны отдыха. Отделку фасада не делайте из низкокачественных материалов, чтобы они через два года или пять лет обрушились. Уделяйте большое внимание качеству», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ спросил, хватает ли средств и материалов для возведения объектов. Рабочие ответили утвердительно. К строительству привлечены 300 рабочих из числа местных жителей.