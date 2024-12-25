На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что веерные отключения электроэнергии все же происходят, несмотря на то что Министерство энергетики отрицает это.

Он сообщил, что к нему обращаются жители регионов с просьбой дать график отключений, чтобы они были готовы к этому.

«В Октябрьском районе Бишкека микрорайон «Улан-2» оставили без электроэнергии на двое суток. И это в такой холод. Я вчера прочитал, что на Новый год отключений электроэнергии не будет. Но на то время, когда отключения бывают, нужно дать график», — сказал депутат.