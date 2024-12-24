Кыргызстан начинает подготовку к Олимпиаде-2028

Зампред кабмина Эдиль Байсалов провел рабочее совещание, посвященное подготовке к XXXIV Олимпийским играм и XVIII Паралимпиаде, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

Основное внимание уделено анализу опыта участия кыргызских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Эдиль Байсалов отметил успехи и обозначил ключевые направления для дальнейшего улучшения подготовки спортсменов.

«В парижской Олимпиаде участвовали более 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Кыргызстан представляли 16 спортсменов, благодаря которым наша страна заняла 68-е место в общем медальном зачете и 15-е место среди стран Азии. Из них шесть спортсменов завоевали медали, что позволило Кыргызстану занять первое место по соотношению числа участников и медалей среди всех стран-участниц. В предстоящих Олимпийских играх наша страна намерена не только повторить успех парижской, но и существенно улучшить свои позиции на международной спортивной арене», — сказал Эдиль Байсалов.

По итогам совещания поручено разработать комплексный план подготовки к Играм, который включает мероприятия по улучшению тренировочной базы, усилению кадрового потенциала тренеров и обеспечению участия спортсменов в международных соревнованиях для повышения их конкурентоспособности.