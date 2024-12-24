Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ

Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании некоторых СМИ Кыргызстана. Комментарий размещен на странице дипломатической миссии в Facebook.

В тексте отмечается, что независимые СМИ имеют важное значение для органов власти, которые эффективно реагируют на запросы граждан и осуществляют борьбу с коррупцией.

Посольство уточняет, что США финансируют проекты, касающиеся фактчекинга, а также поддерживают кыргызскоязычную журналистику и помогают работникам СМИ, которые проводят расследования и раскрывают факты коррупции.

«Посольство США гордится тем, что предоставляет финансовую помощь, которая поддерживает кыргызстанцев через партнерство с правительством и местными организациями... Мы реализуем наши программы помощи в сотрудничестве с кыргызским правительством», — говорится в тексте.

Напомним, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации, заявив, что у них нет свободы слова, «поскольку полностью подчиняются своим зарубежным хозяевам». Глава государства также озвучил суммы, по его данным, полученные масс-медиа из-за рубежа.