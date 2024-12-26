Четвертый год президента Садыра Жапарова. 24 визита и 131 тысяча километров

В этом году президент Садыр Жапаров совершил 24 визита в разные страны. Больше всего — в Казахстан.

Мы посчитали, что в 2024-м глава государства налетал 131 тысячу 189 километров, что на 37 тысяч 766 километров больше, чем в 2023 году. Это не считая полетов по Кыргызстану.

Объединенные Арабские Эмираты

Первая поездка Садыра Жапарова в 2024 году была в ОАЭ по приглашению президента шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахайяна 12 января. Там он участвовал во Всемирном правительственном саммите и провел ряд встреч с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний.

Татарстан

В феврале глава государства отправился в Татарстан для участия в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Второй визит Садыра Жапарова в Татарстан состоялся 23 октября. Он участвовал в заседании глав государств XVI саммита БРИКС.

Казахстан

В Астану президент летал шесть раз. Первый раз 18 апреля для участия в шестом заседании Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана.

Второй визит состоялся 3 июля. Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств ШОС.

8 августа в Астане он участвовал в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония».

Через месяц, 8 сентября, отправился в Казахстан для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

17 сентября президент вновь улетел в Астану для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и канцлера Германии. Он провел отдельную встречу с бизнес-сообществом ФРГ и двусторонние переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

Последний визит Садыра Жапарова в Астану состоялся 27 ноября. Он участвовал в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Азербайджан

В этой стране глава государства был трижды. Первый визит состоялся 24 апреля. В Баку он провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С участием Садыра Жапарова провели второе заседание межгосударственного совета, по итогам которого подписали совместную декларацию президентов и ряд соглашений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Второй визит состоялся 5 июля. Самолет президента приземлился в аэропорту Физули. Садыр Жапаров отправился в Шушу для участия в неформальном Саммите глав стран Организации тюркских государств.

Третий раз глава КР прибыл в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК).

Россия

В Москве Садыр Жапаров был два раза. Первый раз участвовал в праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7–9 мая.

Второй раз, 8 октября, участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.

Последним в уходящем году стал визит в Санкт-Петербург. Там прошли неформальная встреча глав государств — участников Содружества Независимых Государств и очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Бельгия

24 июня в рамках визита глава государства встретился с королем Бельгии Филиппом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым подписали двусторонние документы.

Узбекистан

В Ташкенте Садыр Жапаров был один раз — 18 июля. В рамках государственного визита провел двусторонние встречи и подписал ряд документов.

Франция

25 июля президент отправился в Париж для участия в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр.

Соединенные Штаты Америки

1 сентября Садыр Жапаров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Италия

В Рим президент отправился 2 октября с первой леди. Там прошли двусторонние переговоры с лидером Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Джорджей Мелони, председателем Палаты депутатов Лоренцо Фонтаной и председателем Сената Италии Иньяцио Ла Руссой. Состоялась встреча с Папой Римским Франциском.

Туркменистан

В Ашхабад Садыр Жапаров отправился 11 октября по приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Он участвовал в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Саудовская Аравия

В Эр-Рияде 11 ноября глава государства выступил на саммите Организации исламского сотрудничества. Он призвал Израиль открыть пограничные пункты для доставки гуманитарной помощи жителям Газы.

Австрия

Официальный визит состоялся 24 ноября. Там прошли двусторонние переговоры Садыра Жапарова с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Карлом Нехаммером и председателем Национального совета Вальтером Розенкранцем.

Германия

В Берлине президент был 25 ноября. В рамках официального визита провел двусторонние переговоры с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Южная Корея

Также Садыр Жапаров в этом году побывал с визитом в Южной Корее. Там прошли переговоры с президентом Юн Сок Елем и спикером Национальной ассамблеи Кореи У Вон Шиком. Состоялись встречи с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и представителями корейского бизнеса.