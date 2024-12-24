Контроль за рациональным использованием энергоресурсов ужесточат: закон подписан

Президент подписал изменения в Закон «Об энергосбережении». Документ направлен на эффективное и рациональное использование энергоресурсов.

Отмечается, что поправки позволят организовать энергетическое обследование организаций, предприятий и зданий на предмет рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также при технологическом процессе, независимо от их формы собственности.

Законом устанавливается ответственность местных госадминистраций и органов местного самоуправления за обязательное обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях, находящихся в их распоряжении, в том числе за счет применения высокоэффективных энергопотребляющих приборов и оборудования.

Изменение статьи 11, касающейся учета топлива и энергии, направлено на введение норм об обязательном обеспечении потребителей приборами учета электроэнергии, природного газа и тепловой энергии, предоставляемых системами централизованного теплоснабжения конечным потребителям, и совершенствование систем выставления счетов для всех типов потребителей. Учет всего объема энергетических ресурсов будет проводиться в соответствии с порядком, определяемым кабмином.