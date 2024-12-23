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Власть

На людей с инвалидностью открыли ИП и «повесили» огромные налоги — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что у людей с инвалидностью обманным путем взяли паспорта, зарегистрировали их как индивидуальных предпринимателей и осуществляли от их имени импортные поставки на миллионы сомов.

«Несмотря на то что суды доказали их невиновность, ГНС до сих пор имеет к ним претензии. Между тем эти люди сейчас лишены пособий, пенсий, у них арестованы банковские счета, их не берут на работу», — сказал он.

Парламентарий попросил руководство Налоговой службы взять дело на контроль и списать налоговую задолженность пострадавшим, а также упростить ликвидацию ИП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315117/
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