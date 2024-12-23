17:25
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Власть

За оборот товаров без акцизной марки не будут штрафовать на 1 миллион сомов

На заседании комитета Жогорку Кенеша председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что из проекта закона по ужесточению ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров убирается норма по введению штрафа в 1 миллион сомов.

Напомним, в законопроекте предлагалось штрафовать на 1 миллион за незаконный оборот алкоголя и табачных изделий без акцизных марок или с поддельными марками.

Однако проект закона включает ужесточение мер наказания за крупные правонарушения. В случае оборота продукции без акцизных марок в особо крупном размере виновные могут быть приговорены к лишению свободы от 2 до 10 лет. Дополнительно предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315112/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Зимние каникулы за границей. Проверьте заранее, нет ли долгов и штрафов
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения
В Бишкеке пресекли деятельность религиозной секты «Общество сознания Кришны»
Верховный суд обязал Лабораторию Бонецкого выплатить 423 миллиона сомов
Президент назвал причину, по которой срок замены акцизных марок не продлят
Коррупционеры сядут в тюрьму, штрафы отменят. Камчыбек Ташиев подготовил закон
Депутат предлагает провести информационную кампанию по ОСАГО
Штраф за отсутствие ОСАГО отсрочат еще на полгода — Госфиннадзор
Пожарная безопасность. Депутат против, чтобы рынки штрафовали на миллион сомов
Популярные новости
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Жогорку Кенеш отклонил законопроект о&nbsp;запрете видеосъемки милиционеров Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете видеосъемки милиционеров
Садыр Жапаров предложил призывать на&nbsp;даваат через WhatsApp Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp
Железная дорога КНР&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан: подписано инвестсоглашение Железная дорога КНР — Кыргызстан — Узбекистан: подписано инвестсоглашение
Бизнес
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
23 декабря, понедельник
17:05
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
16:55
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
16:49
Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы
16:47
За оборот товаров без акцизной марки не будут штрафовать на 1 миллион сомов
16:45
На людей с инвалидностью открыли ИП и «повесили» огромные налоги — депутат