За оборот товаров без акцизной марки не будут штрафовать на 1 миллион сомов

На заседании комитета Жогорку Кенеша председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что из проекта закона по ужесточению ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров убирается норма по введению штрафа в 1 миллион сомов.

Напомним, в законопроекте предлагалось штрафовать на 1 миллион за незаконный оборот алкоголя и табачных изделий без акцизных марок или с поддельными марками.

Однако проект закона включает ужесточение мер наказания за крупные правонарушения. В случае оборота продукции без акцизных марок в особо крупном размере виновные могут быть приговорены к лишению свободы от 2 до 10 лет. Дополнительно предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.