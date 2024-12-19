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Власть

Руководителям медучреждений Кыргызстана запретят двойную занятость

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым предлагается ввести запрет на одновременную занятость руководителей государственных медицинских учреждений в частных клиниках.

По мнению авторов документа депутатов Айсулуу Мамашовой и Айсулуу Исатбек кызы, когда руководитель больницы работает одновременно в частной и государственной клиниках, он может ввязаться в конфликт интересов.

В Минздраве пояснили: от пациентов больниц поступают жалобы на то, что уже в обед руководителей медучреждений нельзя найти на рабочих местах. При проверке оказалось, что эти врачи одновременно работали в частных клиниках. 

«Руководители государственных медицинских заведений должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках. Запрет на такую двойную занятость поможет поддержать независимость и профессионализм медицинских учреждений», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314735/
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