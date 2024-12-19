Президент Кыргызстана снова отказался от проведения итоговой пресс-конференции

Итоговой пресс-конференции для СМИ с участием президента в этом году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, вопросы, которые волнуют общественность, регулярно снимаются с повестки в ходе интервью президента информагентству «Кабар».

Завтра начнет свою работу Народный курултай, где делегаты имеют возможность обозначить актуальные проблемы, задать вопросы и получить разъяснения от руководства страны. Журналисты смогут подробно осветить обсуждаемые темы и ответы президента.

У Садыра Жапарова очень плотный рабочий график, пояснил он.

Фото из архива. Фото с первой пресс-конференции Садыра Жапарова 12 ноября 2020 года

В прошлом году глава государства также предлагал работникам СМИ, если у них есть вопросы, задавать их на большом народном форуме. Тогда Садыр Жапаров объяснял, что делегаты курултая, представляющие все регионы страны, поднимают массу важных проблем и задают острые вопросы, которые решаются в течение года на местах органами исполнительной власти.

Напомним, пресс-конференция президента не проводится третий год подряд.

В ноябре президент разместил пост на своей странице в Facebook, в котором написал: «Некоторые псевдожурналисты и псевдоблогеры говорят, что нет свободы слова, что на них оказывается давление. В ответ я хочу сказать: избирайтесь делегатами курултая от своего района, города, села. Покажите свое уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы. У нас нет вопросов и проблем, от которых мы бы уклонялись».

«Чтобы избежать разговоров о «дежурном» курултае и избранных «дежурных» делегатах, всем тем блогерам, журналистам, активистам, умникам, которые недовольны властью, — избирайтесь делегатами Народного курултая и задавайте любые вопросы, высказывайте мнения и критику в прямом эфире», — добавил он.

Третий Народный курултай пройдет в Бишкеке 20 декабря. В нем примут участие 700 делегатов из всех регионов страны.

Напомним, первая большая пресс-конференция Садыра Жапарова состоялась, когда он исполнял обязанности премьер-министра и президента страны — 12 ноября 2020 года. Вторая большая встреча со СМИ была 23 октября 2021-го. С тех пор пресс-конференций глава государства не проводит.