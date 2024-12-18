Депутат хочет, чтобы стаж чиновников учитывали при получении лицензии адвоката

Депутат Жогорку Кенеша Эрнис Айдаралиев инициирует поправки в законы «О нотариате» и «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности». Он хочет, чтобы юридический стаж чиновников, работающих в парламенте, учитывался при участии в конкурсах на получение адвокатской и нотариальной лицензии.

Нардеп пояснил, что документ «разработан в целях учета юридического стажа сотрудников, имеющих высшее юридическое образование, работающих в секретариатах фракции, депутатских группах, во всех отделах комитетов аппарата Жогорку Кенеша». Проект закона направлен «на повышение качества правовых услуг и соответствие современным требованиям к профессиональным стандартам».

По словам Эрниса Айдаралиева, данные изменения способствуют развитию юридической профессии и обеспечивают более широкий доступ к ней для квалифицированных специалистов.

Он считает, что необходимо внести изменения в законы «О нотариате» и «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности Кыргызской Республики».

По мнению депутата, эти сотрудники ЖК обладают значительным опытом в области правоприменения и взаимодействия с юридическими системами. Он также отметил, что «во многих странах мира существует практика учета различных форм юридического опыта при лицензировании адвокатов и нотариусов».

Изменения позволят большему числу квалифицированных специалистов получить возможность работать в нотариате и Адвокатуре, что является важным шагом к улучшению доступа граждан к юридическим услугам, резюмировал инициатор.