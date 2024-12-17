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Власть

Национальный банк не продает цифровые сомы — Мелис Тургунбаев

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Эльдар Абакиров сообщил, что кыргызстанцам в России приходят от мошенников сообщения о том, что Нацбанк вводит в оборот цифровые сомы, а также с призывами их покупать.

Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев проинформировал, что главный регулятор страны не продает цифровые сомы. И в оборот он будет введен только в 2027 году.

Депутат попросил главу Нацбанка опубликовать эту информацию на сайте ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314434/
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