Президентскую стипендию вручили 90 лучшим студентам страны. Список награжденных

Сегодня, 16 декабря, состоялась церемония вручения президентской стипендии 90 лучшим студентам вузов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Награды вручил президент Садыр Жапаров. Выступая на мероприятии, он отметил, что президентская стипендия — это не просто награда, а символ признания трудолюбия и стремления студентов стать профессионалами. Он подчеркнул важность поддержки молодежи, нацеленной на развитие страны и сохранение духовных ценностей народа.

«Высоко оценивая ваши знания, мы вкладываем в будущее нашей страны. Государство всегда поддерживает молодых людей, преданных своей родине, уважающих ее историю и традиции. Я возлагаю большие надежды на молодежь, которая стремится учиться и менять мир к лучшему», — сказал Садыр Жапаров.

Президентская стипендия в размере 60 тысяч сомов вручена студентам за достижения в учебе и научной деятельности. Глава государства пожелал стипендиатам дальнейших успехов и профессиональных высот.

Так, президентской стипендией в размере 60 тысяч сомов отмечены:

1. Айзат Абдижалил кызы.

2. Азиза Төлөмбековна Абдразакова.

3. Мунарбек Насиридинович Абдувалиев.

4. Нуржан Талантбековна Абдыкаарова.

5. Бегимай Муратовна Абдыкалыкова.

6. Эрбол Сыргакович Авыкеев.

7. Эрбол Адилбек уулу.

8. Алтынай Төлөгөновна Айдарбекова.

9. Барсбек Кылычбекович Айталиев.

10. Акылай Бакытбековна Айтбаева.

11. Нурайым Мирлановна Акбарова.

12. Актан Сталбекви Акматов .

13. Жазгүл Акылбековна Акылбекова.

14. Жумабүбү Кубанычбековна Алдаярова.

15. Жазмин Аликовна Аликова.

16. Жасмина Алымбековна Алымбекова.

17. Канышай Аманкуловна Аманкулова .

18. Фатима Жоомартовна Аматова.

19. Элина Мирлановна Асекова.

20. Аймира Акыловна Асилбекова.

21. Медина Бакытбековна Аскарбекова .

22. Мээрим Эмилевна Байгазиева.

23. Нуриса Радиковна Бейшекеева.

24. Кайрат Бакытбекович Бердишалиев.

25. Мария Александровна Бочарникова.

26. Темир Даниярович Данияров .

27. Айдар Дастанбекович Дастанбеков.

28. Акмарал Джанышбековна Джанышбекова.

29. Мукадасхон Равшановна Джумабаева.

30. Сыргабек Дияз уулу.

31. Нурайым Дөөлөтбековна Дөөлөтбекова.

32. Бек Медербекович Жапаров.

33. Тунук Бакытбековна Жеңишова.

34. Шумкар Алтынбекович Жолдошбаев.

35. Ева Владиславовна Жукова.

36. Бегимай Талантбековна Жумаева.

37. Ардак Азатович Жээнбеков.

38. Ыхвалай Темирбековна Закирова.

39. Таңсулуу Калысбек кызы.

40. Акдаана Канатбек кызы.

41. Айгерим Урматбековна Канатбекова.

42. Батма Талантовна Канатова.

43. Адиль Алтынбекович Касымбеков.

44. Дарья Александровна Козадаева.

45. Ария Рустамовна Кокумбаева.

46. Гулиза Кожокуловна Корчубекова.

47. Людмила Александровна Костина.

48. Раушан Кубанычбек кызы.

49. Зина Кубанычбек кызы.

50. Элхан Максатович Максатбеков.

51. Зульфия Адилбековна Малашова.

52. Алина Борубековна Маматова.

53. Канзада Маматшакир кызы.

54. Улантур Мамашарипович Мамытов.

55. Беназир Эсенжановна Матиева.

56. Жанат Мирлановна Мирланова.

57. Эрхан Уланович Мунайымов.

58. Айкерим Руслановна Муратбекова.

59. Аяна Асаматовна Насипбекова.

60. Имран Анварович Насыров.

61. Кундуз Нурбековна Нурбекова.

62. Эльнура Эдилбековна Нуркалыева.

63. Мехрибону Элдоровна Нурматова.

64. Оксана Оморкуловна Оморкулова.

65. Элизада Акылбековна Ормонова.

66. Нурайым Орозбек кызы.

67. Изар Жетигенович Осмоналиев.

68. Рената Марсовна Осмоналиева.

69. Гүлбурак Нурланбековна Паизова.

70. Элина Константиновна Попова.

71. Адис Автандилович Рысбеков.

72. Актан Расулович Сазыкбаев.

73. Машхура Давлатовна Саитмуратова.

74. Байбек Самат уулу.

75. Бекболсун Жаныбекович Сатыбаев.

76. Оджалан Латифович Слоев.

77. Бекжан Талантович Солтоноев.

78. Алия Таалайбековна Таалайбекова.

79. Бүайша Шералиевна Тилебалдиева.

80. Бегайым Муратбековна Токтосунова.

81. Адэля Турганбековна Турганбекова.

82. Даулет Элчибекович Турдугулов.

83. Изат Улановна Чопиева.

84. Айдана Шайлообековна Шайлообекова.

85. Сүйүнтбек Ибраимович Шамшиев.

86. Калиман Жыргалбековна Шаршенбекова.

87. Нурпери Дуйшөбаевна Ысмаилова.

88. Тимур Элдияр уулу.

89. Бектур Эркинович Эркинов.

90. Феруза Эшбай кызы.

Фотографии можно посмотреть по следующей ссылке.